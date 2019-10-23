РИАМО – 23 окт. В новостройку на Малой Филевской улице в столице переехали все жильцы старой пятиэтажки на улице Олеко Дундича, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Первый дом в районе Фили-Давыдково полностью расселен по программе реновации, сейчас его готовят к сносу. Все жители пятиэтажки, расположенной по адресу: улица Олеко Дундича, дом 31, оформили документы на получение квартиры в новостройке на Малой Филевской улице, дом 22», – сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Он дополнил, что на сегодняшний день все 60 семей, проживающих в многоквартирном доме, заключили договоры на получение новой квартиры с департаментом городского имущества и Московским фондом реновации жилой застройки.

Старая пятиэтажка будет снесена после принятия городом решения о выводе дома из эксплуатации.

В новостройку на Малой Филевской улице также переселяются жители домов 29, 33 и 35, корпуса 1 на улице Олеко Дундича, дома 32, корпуса 1 на Кастанаевской улице.

По словам новоселов, в квартирах просторные кухни, а из окон открывается хороший вид. Многие признают удачным расположение дома: в шаговой доступности находятся пруд, парк и станция метро «Пионерская».

«В новом жилье уже выполнена чистовая отделка комфорткласса. Стены комнат оклеены флизелиновыми обоями под покраску, на полу в санузлах, на балконах и лоджиях, в кухнях и прихожих уложен керамогранит, в комнатах – ламинат. Также установлена вся необходимая сантехника», – перечисляется в сообщении.

Всего в районе Фили-Давыдково в программу реновации включено 119 домов, подобрано семь стартовых площадок.

Программа реновации началась в августе 2017 года. В нее вошли 5173 дома в 12 округах Москвы. Благодаря ей 350 тысяч семей – более миллиона человек- смогут улучшить свои жилищные условия. Помимо нового жилья во всех проектах планировки по программе реновации создаются комфортные и благоустроенные места досуга для жителей районов.