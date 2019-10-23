РИАМО - 23 окт. За последние пять лет на портале «Активный гражданин» провели около 50 голосований по вопросам, связанным с городскими парками, благодаря которым было учтено более 6 миллионов мнений жителей столицы, сообщил в среду на круглом столе «Современный городской парк» руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

«За все время «Активного гражданина» порядка 50 голосований в отношении различного рода парков было проведено. Более 6 миллионов мнений учтено. По результатам этих мнений уже реализовывались те или иные решения в парках», - сказал Пищелко.

Он отметил, что в Москве также действует портал «Наш город», который дает возможность жителям столицы сообщить о различных проблемах в городе.

«Портал позволил горожанам решать и решить более 3,8 миллионов проблем. Здесь жители могут обращаться по тем или иным проблемам и решать их. На портале в части парков открыто порядка 13 проблемных тем. Но на самом деле в московских парках все хорошо. Таких жалоб поступает немного, за все время работы поступило около 100 тысяч обращений, которые оперативно устранялись», - добавил Пищелко.

«Активный гражданин» – это интернет-площадка, на которой проводят голосования среди москвичей с 2014 года.

«Наш город» работает уже восемь лет. Проект стартовал в 2011 году с трех отдельных порталов: «Наш город. Программа развития Москвы», «Дороги Москвы» и «Дома Москвы». Их объединили в 2013-м. Тогда и появился единый классификатор проблемных тем.

В среду в Москве в ГКУ «Новые технологии управления» прошел круглый стол «Современный городской парк», в ходе которого эксперты обсудили будущее современных столичных парков и концепцию их развития, а также краудсорсинг-проект «Мой парк», запущенный объединенной дирекцией «Мосгорпарк» совместно с ГКУ «Новые технологии управления».

На круглом столе присутствовали замдиректора по культурно-массовым мероприятиям ЦПКиО имени Горького Борис Болелов, директор Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Алексей Ретеюм, руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко, начальник отдела по связям с общественностью «Мосгорпарка» Дарья Косинова, замдиректора по организации культурно-досуговых и творческих мероприятий ПКиО «Перовский» Евгения Жукова и другие.

Краудсорсинг-проект «Мой парк» был запущен на платформе crowd.mos.ru, которая собирает в одном месте заинтересованных людей и дает им возможность предлагать свои идеи на заданные темы, комментировать, обсуждать и голосовать за лучшие.

Кроме того, в рамках краудсорсинг-проекта до 31 октября все желающие могут высказать свои пожелания по совершенствованию парков, всего предусмотрено три этапа обсуждений: «предлагай», «обсуждай» и «оценивай».

На первом этапе горожане предложат свои задумки по нескольким направлениям: «События в парках», «Активности в парках», «Красивый парк», «Новости в парках: онлайн- и офлайн-сервисы». На втором этапе поучаствуют в дискуссиях по темам: «Развлечения в парках Москвы», «Любимый парк», «Мировые парки». Во время третьего этапа горожане проголосуют за лучшие идеи из отобранных экспертами. Предложения, получившие наибольшее количество голосов, будут реализованы.