РИАМО - 23 окт. Инспекторы эконадзора возбудили дело об административном правонарушении в Можайском городском округе после сообщения жителей деревни Кожухово о загрязнении реки Ведомки неочищенными сточными водами, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Стоки сбрасываются с очистных сооружений, которые эксплуатирует ООО «Финансово-проектная лизинговая компания». Специалисты Минэкологии совместно с сотрудниками межрайонной природоохранной прокуратуры возьмут пробы сточных вод для лабораторного анализа», – говорится в сообщении.

Это не первый случай загрязнения реки организацией, которая эксплуатирует 21 очистное сооружение Можайского округа.

В начале 2017 года Минэкологии привлекло общество к административной ответственности за сброс в Ведомку стоков с превышением нормативов по микробиологическим показателям с очистных сооружения поселка Спутник. Рейдовая проверка также выявила низкое качество очистки сточных вод в поселках Гидроузел и Бородинское поле.