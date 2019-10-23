РИАМО – 23 окт. Россия списала задолженности стран Африки на сумму, превышающую 20 миллиардов долларов США, передает Федеральное агентство новостей.

Данное заявление сделал президент РФ Владимир Путин в рамках саммита «Россия – Африка», который проходит в Сочи 23-24 октября.

«Наша страна участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки. К настоящему времени общая сумма списания задолженности превышает 20 миллиардов долларов», – сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что Россия настроена наращивать присутствие в Африке на государственном уровне. Кроме того, Африка становится одним из центров роста мировой экономики.

С некоторыми странами Африки были начаты совместные программы, в рамках которых долговые средства будут направлены на финансирования нацпроектов на черном континенте.

РФ регулярно занимается списанием советских долгов зарубежным странам. С момента независимости сумма списаний превысила 140 миллиардов долларов.