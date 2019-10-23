РИАМО (БАЛАШИХА) – 23 окт. В отделении переливания крови Московского областного онкологического диспансера Балашихи сдали кровь порядка 1,4 тысячи человек с начала текущего года, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Наше отделение переливания крови существует для того, чтобы производить необходимое количество крови для больных не только нашего диспансера, но и других учреждений здравоохранения. Могу сказать, что с начала 2019 года в нашем диспансере сдали кровь 1,4 тысячи человек», – сказал завотделением переливания крови медицинского учреждения Николай Пеньков.

Он уточнил, что для донора процесс сдачи крови не опасен, а наоборот полезен для здоровья, так как стимулируется иммунитет.

Для доноров крови в Подмосковье работает интернет-портал «Ядонор.ру». Там представлена интерактивная карта, на которой указаны все места, где можно сдать кровь с номерами контактных телефонов и адресами.

Донором крови может стать любой гражданин России старше 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний. Перед процедурой проводится обязательное обследование.