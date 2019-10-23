РИАМО - 23 окт. Победителем всероссийского конкурса «Люди дела» стал глава подмосковной компании «Виктория Эстейт» Евгений Ростов, приоритетным направлением организации является аграрная отрасль, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Под руководством Евгения Ростова в регионе создан крупнейший агропромышленный парк, где работают и реализуются в настоящее время масштабные инвестиционные проекты сельского хозяйства со всей необходимой инфраструктурой. И он заслуженно получил награду в номинации «Драйвер отросли», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Министр отметил реализацию компанией крупного агрокомплекса «Иванисово». Он работает в Подмосковье уже около двух лет. В теплице площадью 20 гектаров выращивают более 21 тысячи тонн овощей в год — огурцы, томаты и листовой салат.

«На недавно прошедшей выставке «Золотая осень» компания представила ряд новых проектов. К примеру, молочный холдинг по производству продукции из козьего молока и молочный перерабатывающий завод. А также два агрокомплекса «Богородские овощи», строительство которых завершается в конце текущего года. И новый проект по круглогодичному выращиванию клубники общей площадью 30 гектаров», - добавил Разин.

Планируется, что комплексы «Богородские овощи» смогут давать ежегодно порядка 19 тысяч тонн плодоовощной продукции из закрытого грунта. Кроме того, на одном из них будет производиться более 5 тысяч тонн шампиньонов в год.

Руководителя компании «Виктория Эстейт» наградил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Он также отметил слаженную работу компании и динамику в развитии.

Разин поздравил Ростова и весь коллектив «Виктория Эстейт» с этой высокой наградой и пожелал дальнейших успехов в реализации проектов.