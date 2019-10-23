РИАМО - 23 окт. В Подмосковье с начала нового учебного года уже более 205 тысяч детей занимаются в различных кружках, их число постоянно растет, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«С начала нового учебного года в подмосковные кружки зачислено уже 205 тысяч детей, всего в кружках на сегодняшний день занимаются свыше 750 тысяч школьников», – отметила Забралова.

По ее словам, всего в регионе на сегодняшний день функционирует свыше 10 тысяч кружков и секций.

Дополнительное образование в регионе активно развивается. Растет количество кружков и секций различной направленности, подчеркнула она.

«Ребята всегда могут найти занятия себе по душе. Мы реализуем новый проект «Наука в Подмосковье». За третий квартал сертификат проекта получили еще 1,6 тысячи кружков – это очень почетно и показывает высокий уровень обучения», – резюмировала Забралова.