РИАМО - 23 окт. В мае 2020 года планируется открыть Ржевский мемориал, который создают в подмосковном Солнечногорске, открытие памятника может стать центральным торжеством в программе празднования 75-летия Победы, сообщила руководитель департамента информационной политики Российского военно-исторического общества Надежда Усманова.

Ветераны Великой Отечественной войны, в том числе участники крупнейших сражений на Ржевско-Вяземском направлении, в среду посетили литейный цех в Солнечногорске, где им продемонстрировали процесс создания Ржевского мемориала.

«Сейчас огромная команда работает над этим. Несколько бригад круглосуточно на стройплощадке занимаются строительством кургана одной группы, где на стенах из кортеновской стали будут выбиты фамилии десятков тысяч погибших в Ржевской битве, похороненных на Ржевской земле. Планируем открыть в мае 2020 года. Надеемся, что открытие мемориала станет центральным торжеством в программе празднования 75-летия Великой победы», - сказала Усманова.

По ее словам, конкурс на создание памятника проходил в два этапа. В рамках открытого творческого конкурса поступило 32 проекта. Оргкомитет не выявил победителя на первом этапе, потому что те проекты, которые были представлены, показались членам оргкомитета в чем-то формальными. Скульптор памятника Андрей Коробцов участвовал и в первом, и во втором этапе. Уже на втором этапе единогласным решением членов оргкомитета был выбран проект Коробцова и архитектура Константина Фомина.

Усманова также отметила, что те снимки, на основе которых составлялся образ памятника, также войдут в общую композицию мемориала.

Памятник создается на народные пожертвования, и уже сейчас собрано более 270 миллионов рублей.

«Глаза сделаны таким образом, что снизу они выразительнее. Так как это дух солдата, хотелось сделать отрешенное, задумчивое и умиротворенное выражение лица. Чтобы люди, приходящие к мемориалу, тоже обращались внутрь себя и задумывались об этой страшной войне», - рассказал Коробцов.

По его словам, взгляд направлен на зрителя. Верхнее веко чуть сильнее выступает, чтобы снизу взгляд был выразительнее, и это лишь один из художественных приемов. Он также отметил, что сейчас уже готово порядка 50% памятника и работы идут даже с небольшим опережением графика.

«Мне изумительно понравился этот памятник. Если он будет установлен - это величайшее достижение. Ведь что такое Ржевская битва? Само значение. Это от Вязьмы до Великих Лук. Если в войну погибло 26 миллионов человек, то 2,2 миллиона погибло только в Ржевской битве», - отметил участник Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, участник боев на Ржевско-Вяземском направлении Иван Кладкевич.

На памятник потребуется порядка 80 тонн специальной бронзы для художественного литья. 25-метровая скульптура солдата сначала была вылеплена из глины, формована и разделена на 600 частей, которые отливают по отдельности, а затем соберут воедино.

Проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, министерства культуры России и правительства Тверской области.