РИАМО (БАЛАШИХА) – 23 окт. Сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание в гараже на 4-м Цветочном проезде в микрорайоне Салтыковка подмосковной Балашихи, пострадавших нет, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В оперативно-дежурную смену 23 октября в 05:20 поступило сообщение о пожаре в гараже по адресу: Московская область, городской округ Балашиха, микрорайон Салтыковка, 4-й Цветочный проезд, дом №8. В 06:58 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

В тушении пожара были задействованы четыре единицы техники и 15 человек.