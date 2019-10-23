РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 23 окт. Ямочный ремонт на площади 97 квадратных метров прошел на трех улицах подмосковных Люберец, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

В городском округе Люберцы продолжается ямочный ремонт на дорогах.

«На минувшей неделе (с 14 по 20 октября – ред.) в Люберцах произвели ямочный ремонт на площади 97 квадратных метров. Данные работы были выполнены на улице Преображенская, 1-м Панковском проезде и улице 8 Марта», – сказал Ружицкий.

Он отметил, что с начала текущего года подрядчики устранили свыше 1,8 тысячи выбоин. Общая площадь проведенных работ составила более 2,6 тысячи квадратных метров.