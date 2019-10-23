РИАМО (КОРОЛЕВ) – 23 окт. Соревнования по танцам среди пенсионеров прошли в Королеве в рамках программы «Активное долголетие», передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В среду в ЦДК имени Калинина прошли соревнования и мастер-классы для пожилых людей в рамках программы «Активное долголетие». В них приняли участие команды из семи городов Подмосковья: Королева, Балашихи, Сергиева Посада, Щелкова, Мытищ и Пушкина.

«Программа «Активное долголетие» работает в Подмосковье с 1 июля 2019 года. Это очень важная программа, направленная на то, чтобы люди пожилого возраста не чувствовали себя ненужными и забытыми. Для них мы организуем такие мероприятия, как сегодняшнее. Это возможность пообщаться, поделиться опытом, научиться чему-то новому. Сегодня проходил мастер-класс по танцам и соревнования по направлению «формейшн», – сказала заместитель руководителя городской администрации Виктория Королева.

Соревнования прошли по направлению «формейшн». Танцуют его группами от 8 до 16 человек. Участники одной команды делают одинаковые движения, меняясь парами.

В рамках соревнований прошел мастер-класс и выставка изделий ручной работы.