РИАМО - 23 окт. На станциях столичного метрополитена за три года будет построена технологическая часть 55 транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), работы проведут за счет бюджета Москвы, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«В Адресно-инвестиционной программе Москвы на 2020-2022 годы предусмотрено финансирование строительство технологической части 55 транспортно-пересадочных узлов на станциях метрополитена, которое призвано обеспечить комфортное и безопасное перемещение пассажиров между различными видами транспорта», – сказал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Глава строительного комплекса подчеркнул, что все ТПУ будут включать в себя необходимую инфраструктуру.

«В составе ТПУ предусмотрено строительство пяти автовокзалов, 14 зданий конечных станций, 35 подземных пешеходных переходов и семи надземных, а также улично-дорожная сеть порядка 900 тысяч квадратных метров и обустройство порядка 15 тысяч парковочных мест», – отметил Хуснуллин.

На сегодняшний день в Москве реализуется 103 проекта транспортно-пересадочных узлов, из которых 35 ТПУ уже построены. ТПУ создадут более 120 удобных пересадок между различными видами транспорта.

По оценкам экспертов, при сокращении времени в пути на 1 минуту, москвич экономит почти 500 минут в год (или более чем целый рабочий день). При этом для столичного бюджета это эквивалентно экономии в 20 миллиардов рублей.