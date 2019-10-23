РИАМО - 23 окт. Полноценный сон является главной составляющей здорового образа жизни и даже минимальное сокращение продолжительности сна непременно скажется на самочувствии и психоэмоциональном состоянии, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Как восстановиться после длительного недосыпания и защитить свой организм, рассказали врачи Ершовской амбулатории.

«Оптимальная продолжительность сна для взрослого должна составлять от 7 до 8 часов. Однако эти показатели варьируются в зависимости от возраста и физиологических особенностей человека. Например, дети должны спать намного больше – от 11 до 14 часов. Чтобы понять, достаточное ли время вы тратите на сон, нужно оценить свое самочувствие в дневное время. Если вы высыпаетесь, то будете чувствовать себя энергичным и бодрым», – сказал врач общей семейной практики Илья Угорский.

Длительные недосыпы сразу сказываются на настроении и самочувствие – человек становится вялым, раздражительным, замедляется реакция и ухудшается память.

В отличие от мужчин, женщинам нужно спать дольше. Это связано с физиологическими особенностями организма. Женщины более эмоциональны и подвержены депрессивным состояниям, поэтому намного сильнее страдают от последствий недостатка сна, чем мужчины. К тому же хронический недосып может вызвать гормональный сбой и проблемы со здоровьем. Если женскому организму не хватает сна, снижается выработка гормонов, отвечающих за чувство насыщения, соответственно быстрее поправляются и страдают ожирением.

По словам Угорского, хронические недосыпы часто приводят к несчастным случаям. Результаты многочисленных исследований показывают, что усталость вследствие недосыпа, к примеру, у водителя по скорости реакций на раздражители можно приравнять к состоянию сильного алкогольного опьянения. Не лучшим образом отражается нехватка сна и на рабочих процессах, когда у работника повышается риск травмироваться или причинить вред окружающим.

«При хроническом недосыпании истощается нервная система, что приводит к раздражительности и агрессии. При дефиците сна человек все больше погружается в мрачные мысли, что может привести к угнетенному психоэмоциональному состоянию», – отметил специалист.

Чтобы чувствовать себя полным сил, необходимо соблюдать ряд простых рекомендаций. Старайтесь ложиться и просыпаться в одно и то же время, а продолжительность сна должна составлять ежедневно не менее 7 часов.

«Перед сном желательно исключить плотные ужины, крепкий чай или кофе – исключением являются напитки с добавлением мелиссы, душицы, мяты. Во время засыпания приоткрывайте окно – это способствует полноценному поступлению свежего воздуха и повышает качество сна», – отметила врач-терапевт Тамара Смирнова.

Важно помнить, что полноценный сон – залог благополучия, крепкого здоровья и долголетия. Хроническое недосыпание опасно серьезными последствиями поэтому, если не получается справиться с проблемой самостоятельно, то стоит обратиться за помощью к специалисту.