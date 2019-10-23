РИАМО - 23 окт. Женщина, страдающая неврологическим заболеванием, заблудилась в лесу вблизи деревни Поярково городского округа Клин, ее удалось найти и вывести из леса, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ МО «Мособлпожспас».

22 октября в 4 часа вечера в дежурную смену поисково-спасательного отряда №29 Клинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» поступило сообщение о женщине, потерявшейся в лесу вблизи деревни Поярково. Начальник поисково-спасательного отряда Сергей Яшин уточнил, что тревогу забили родственники, которые сообщили, что 59-летняя женщина страдает хроническим неврологическим заболеванием.

«Поиски потерявшейся продолжались около 2 часов, задачу существенно облегчили координаты женщины, которые родственники смогли передать спасателям. На момент обнаружения, женщина не могла передвигаться самостоятельно из-за сильной усталости. Дежурная смена с помощью мягких носилок вынесла женщину из леса и передала родственникам. Медицинская помощь потерявшейся не требовалась», - сказал Яшин.

Он добавил, что наличие телефонной связи с потерявшимися в лесу – это огромный шанс успешного завершения поисков.

«Если вы заблудились, главное — не поддаваться панике. Постарайтесь успокоиться, оставайтесь на том же месте и зовите на помощь. Если ваши спутники вас не нашли, звоните родственникам, друзьям. При отсутствии связи звоните в службу спасения по номеру «112». Вызов будет осуществлен даже при отсутствии мобильной связи в данной местности», - порекомендовал Яшин.