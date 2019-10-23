РИАМО - 23 окт. В городском округе Рошаль подобрали участок, на котором в рамках госпрограммы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» возведут новый стадион, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Подмосковья.

В августе 2019 года по итогам визита в муниципалитет губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручения по подбору подходящего участка для строительства спортивного объекта.

«Подобран земельный участок под строительство стадиона в городском округе Рошаль — четыре гектара согласованы для предоставления под строительство, которое планируется завершить в 2021 году», - рассказал министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

Проектированием занимается ООО «Финансово-строительная компания «Монолит». Объект будет включать в себя футбольное поле, беговые дорожки и универсальные спортивные площадки для игр и занятий спортом. При этом на стадионе смогут разместиться 2,5 тысячи зрителей.

Его строительство финансируется за счет средств областного и муниципального бюджетов.