РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 23 окт. Книжно-иллюстративная выставка «Забвению не подлежит» откроется 28 октября в Центральной библиотеке имени Есенина подмосковных Люберец в преддверии Дня памяти жертв политических репрессий, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«На экспозиции будут представлены газетные вырезки с воспоминаниями участников тех событий, книги историков и публицистов, исследовавших причины политических репрессий 20-х – 50-х годов прошлого столетия, воспоминания детей репрессированных. Некоторые из них написаны от руки», – сказал Ружицкий.

Среди представленных книг – произведения Владимира Полуэктова «Взгляд в прошлое», «Наума Мельникова «Таким путем. Повести, рассказы», Александра Иотковского «Не позволяй душе лениться» и многие другие. Большинство издано с 2004 по 2017 годы.