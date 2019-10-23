РИАМО - 23 окт. Суд оштрафовал ООО «Успех» в Ленинском городском округе за уклонение от проверки Россельхознадзора, о которой компанию уведомили заранее, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

В июле ведомство должно было проверить соблюдение требований законодательства РФ в сфере ветеринарии в отношении ООО «Успех» (Московская область, Ленинский городской округ). В адрес фирмы направили уведомление о сроках проведения мероприятия, необходимости прибытия представителя организации и копия распоряжения, в котором указан перечень документов для проверки.

«В назначенное время представитель организации не явился, необходимые документы для достижения целей и задач проверки не представил», - говорится в сообщении.

По факту уклонения от проверки управлением в отношении ООО «Успех» составлен акт о противодействии проверке и протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 19.4.1 КоАП РФ за воспрепятствование законной деятельности должностного лица ведомства.

Материалы дела направлены в судебный участок №11 Видновского судебного района Подмосковья для привлечения юридического лица к административной ответственности. Решением мирового суда ООО «Успех» привлечено к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 5 тысяч рублей.