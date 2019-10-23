РИАМО - 23 окт. Только в одном случае пассажир подмосковных автобусов имеет право на бесплатный проезд – если в автобусе одновременно вышли из строя валидатор и мобильный терминал, в других случаях за проезд без оплаты пассажиру грозит штраф, сообщил РИАМО представитель «Мострансавто».

«Только в том случае (пассажир может проехать бесплатно – ред.), если в автобусе одновременно вышел из строя валидатор и неисправен мобильный терминал. Такой автобус должен сойти с линии, поэтому он бесплатно провозит пассажира по маршруту до конечной остановки и возвращается в автопарк», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что ежедневно на маршрутах «Мострансавто» работает более 4 тысяч автобусов и за последние два месяца только на одном единственном транспортном средстве произошел непродолжительный сбой системы СОБОП, который специалисты смогли дистанционно устранить за короткий промежуток времени.

Собеседник агентства отметил, что обычно, если пассажир не может оплатить проезд с помощью валидатора, он должен воспользоваться мобильным терминалом оплаты, который находится у водителя.

«Перед тем, как передать мобильный терминал водителю или кондуктору, его исправность проверяют технические службы. В терминал вводятся маршрут следования и ФИО водителя. Валидаторы проверяются специалистами предприятия в рамках предрейсового осмотра автобуса», — добавил представитель «Мострансавто».

По его словам, автобус с неработающим валидатором на линию не выпускается. Вышедшее из строя оборудование ремонтируется силами сервисных служб перевозчиков и оператора системы оплаты проезда АО «Расчетные решения».

«Бывают такие случаи, когда «Стрелка» и/или банковская карта пассажира находятся в стоп-листе. Если это произошло, и пассажир не может оплатить проезд данной картой, то он обязан оплатить проезд любым другим доступным способом по тарифу разовой поездки. За проезд без оплаты ему грозит штраф – 1 тысяча рублей», — подчеркнул собеседник агентства.

Он добавил, что если водитель отказывается принимать оплату безналичным способом, то он нарушает правила обслуживания пассажиров. Об этих инцидентах стоит сообщать по телефону единой линии связи «Мострансавто» +7 (800) 700-31-13.