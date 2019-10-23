РИАМО - 23 окт. Строительство трамвайной линии в Троицком и Новомосковском округах столицы в ближайшее время не планируется, ее строительство может стать актуальным только через лет 10, сообщил журналистам в среду руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

«Трамвайная линия пока не планируется к строительству. Она предусмотрена в генеральном плане, в территориальной схеме планирования, по мере увеличения количества объектов, жителей, через 10 лет, когда станет актуально строительство трамвайной линии, у нас будет предусмотрен коридор и возможность размещения. Сегодня мы не планируем строить, даже не проектируем трамвайную линию. Мы строим метро», - сказал Жидкин.

По его словам, строить и метро, и трамвайную линию в ТиНАО нецелесообразно.

«И Калужское шоссе с автобусами, и метро, которое будет построено, смогут по загрузке вывести жителей, обеспечить подвоз», - уточнил Жидкин.

Кроме того, в новой Москве в данный момент строятся свыше 100 километров дорог, еще более 200 километров находятся в стадии проектирования.