РИАМО - 23 окт. Москвичей, которые примут активное участие в краудсорсинг-проекте «Мой парк», наградят экскурсией по Ботаническому саду МГУ «Аптекарский огород», сообщила в среду на круглом столе «Современный городской парк» первый заместитель руководителя ГКУ «Новые технологии управления» Евгения Костюченко.

В среду в столичном ГКУ «Новые технологии управления» проходит круглый стол «Современный городской парк». В рамках мероприятия эксперты обсуждают будущее московских парков и концепцию их развития, а также реализацию краудсорсинг-проекта «Мой парк», цель которого – сбор предложений по совершенствованию парков в мегаполисе.

«У нас существует традиция - по завершении краудсорсинг-проекта делать итоговое торжественное мероприятие с участием экспертов и департаментов. Для самых активных участников проектов мы дарим подарки. Кроме традиционных подарков, мы стараемся сделать эксклюзивный подарок. Если вы (директор «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм – ред.) организуете уникальную экскурсию для самых активных, уникальных участников краудсорсинг-проекта «Мой парк», мы будем очень вам благодарны», - сказала Костюченко.

В свою очередь Ретеюм с удовольствием согласился организовать такую экскурсию.

Краудсорсинг-проект «Мой парк» был запущен объединенной дирекцией «Мосгорпарк» совместно с ГКУ «Новые технологии управления» на платформе crowd.mos.ru. Эта платформа объединяет заинтересованных людей и дает им возможность предлагать свои идеи на заданные темы, а также комментировать, обсуждать и выбирать лучшие предложения.

В рамках краудсорсинг-проекта «Мой парк» с 22 по 31 октября все желающие могут высказать свои пожелания по совершенствованию столичных парков. Всего предусмотрено три этапа обсуждения: «предлагай», «обсуждай» и «оценивай».

На первом этапе горожане предлагают свои задумки по нескольким направлениям: «События в парках», «Активности в парках», «Красивый парк», «Новости в парках: онлайн- и офлайн-сервисы». На втором этапе москвичи поучаствуют в дискуссиях по темам: «Развлечения в парках Москвы», «Любимый парк», «Мировые парки». Во время третьего этапа горожане проголосуют за лучшие идеи из отобранных экспертами. Предложения, получившие наибольшее количество голосов, будут реализованы.