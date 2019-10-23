РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 23 окт. В городском округе Подольск с начала текущего года появилось свыше 2,8 тысячи новых рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«За 9 месяцев 2019 года в округе было создано более 2,8 тысячи рабочих мест, до конца года планируется увеличить их количество до 3,6 тысячи. Реализация инвестиционных проектов способствует экономическому росту и укреплению доходной налоговой базы территории, обеспечению занятости жителей округа. Это дает возможность направлять дополнительные средства на развитие социальной сферы, реализацию программ благоустройства и улучшения городской среды», – говорится в сообщении.

Важными «точками роста» экономики округа остаются индустриальные парки «Коледино» и «Валищево», технопарки «Сынково» и «Подолье». Общая площадь индустриальных парков и технопарков Подольска составляет более 554 гектаров. Процент их заполняемости сегодня – на уровне 77%.

По состоянию на 1 октября 2019 года в индустриальные парки и технопарки привлечено 147 резидентов, на площадках которых занято более 9,6 тысячи человек. В стадии реализации на территории индустриальных и технопарков находится 21 проект с объемом инвестиций 20 миллиардов рублей.

В настоящее время администрацией округа совместно с инвесторами и корпорацией развития Московской области готовятся документы для обращения в правительство Московской области о заключении инвестиционных соглашений по реализации ряда проектов.

«Таких, например, как строительство ООО «Ай-Техпласт» нового завода по производству изделий из древесно-полимерного композита, создание современного производства различных видов упаковки ООО «Эрапак», строительство завода полного цикла по производству сантехнического оборудования ООО «Фэктори-ГУТЭ ВЭТЭР», – поясняется в материале.