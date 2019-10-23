РИАМО - 23 окт. Для того, чтобы в срок закончить строительство станций метро Большой кольцевой линии (БКЛ), в ночную вахту могут добавить до 10 тысяч рабочих, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Чтобы в 2022-2023 годах закончить строительство метро, мы приняли решение о том, что еще до 10 тысяч человек добавят в ночную вахту. Мы сейчас занимается мобилизацией ресурсов», – сказал Хуснуллин в среду на заседание комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию.

Он добавил, что на всех участках строительства БКЛ идет активная работа, на местах трудятся около 50 тысяч человек.

«Работают вахтами – 12 часов работает одна вахта, вторая вахта отдыхает. И 30% строителей работают ночью», – добавил Хуснуллин.

Строительство Большой кольцевой линии является крупнейшим в мире проектом в области метростроения. Длина БКЛ составит 70 километров. Со станций БКЛ можно будет пересесть на другие линии метро, а также на Московское центральное кольцо (МЦК), линии железной дороги и первоочередные Московские центральные диаметры (МЦД).