РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 23 окт. Объем инвестиций в основной капитал в подмосковном Подольске составил 11,9 миллиарда рублей за 1 полугодие текущего года, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«По итогам 1 полугодия 2019 года в Подольске объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составил 11,9 миллиарда рублей, из них по крупным и средним предприятиям – более 6,5 миллиарда рублей. При этом сумма инвестиций, привлеченных крупными и средними предприятиями, за последние два года выросла почти в 2,5 раза», – говорится в сообщении.

По заполнению промышленных площадок и индустриальных парков «Территории промышленного роста» Подольск занимает первое место среди муниципальных образований Московской области.

В Подольске в стадии активной реализации находятся 68 проектов с общим объемом инвестиций 65,3 миллиарда рублей, в рамках которых до 2022 года планируется в ближайшие годы создать около 10 тысяч новых рабочих мест. В их число входят такие крупные проекты, как расширение и модернизация производства ПАО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск», строительство распределительного центра ООО «Вайлдберриз», строительство производственного комплекса для изготовления хлебобулочной и кондитерской продукции и многие другие.