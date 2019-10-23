РИАМО - 23 окт. К 2027 году 75 столичных районов улучшат свой доступ к метро, шаговый доступ к подземке получат 95% москвичей, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Мы утвердили Адресную инвестиционную программу, в рамках которой к концу 2022 года будет построено 67 километров линий и 27 станций метро. Уже понятны планы по развитию подземки до 2024 года, в которые заложено проектирование и строительство 103 километров линий и 42 станций. С учетом этих вводов к концу 2023 года мы реализуем наши планы по удвоению протяженности московского метрополитена», – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он подчеркнул, что по итогам реализации программы к 2027 году для 75 районов столицы значительно улучшится транспортная ситуация. К этому сроку шаговый доступ к рельсовому общественному транспорту получат 95% москвичей.

Заммэра напомнил, что ключевым проектом остается строительство Большой кольцевой линии метро, которую планируется полностью замкнуть в 2023 году. Также в ближайшие три года будут вестись работы по развитию Люблинско-Дмитровской ветки до поселка Северный, Калининско-Солнцевской – до аэропорта Внуково, Сокольнической – в деревню Потапово, Арбатско-Покровской до Гольянова.

Кроме того, в течение трех лет будут проработаны проекты новых радиальных линий метро – Рублево-Архангельской и Бирюлевской, которые придут в 11 районов Москвы, где проживает порядка 2 миллионов москвичей, и Коммунарской, которая улучшит обслуживание более 1,4 миллиона человек в юго-западном секторе столицы.

«Хочу отметить, что развитие сети метрополитена улучшает ситуацию не только для тех жителей, которые активно пользуются общественным транспортом. Метро повышает капитализацию жилья в районе в целом, а значит, напрямую влияет на рост благосостояния всех москвичей», – подчеркнул Хуснуллин.