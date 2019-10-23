РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 23 окт. Спасатели Подольского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» вместе со своими коллегами спасли детеныша дикого кабана из заброшенного колодца, малыша отпустили на волю, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ МО «Мособлпожспас».

Спасатели ПСО-18 Подольского территориального управления СиС ГКУМО «Мособлпожспас» 22 октября участвовали в спасении детеныша дикого кабана, свалившегося в заброшенный колодец на месте бывшего коттеджного поселка в деревне Мартемьяново Наро-Фоминского городского округа.

«Животное обнаружили геодезисты, работающие на сопредельной территории, они и вызвали спасателей через службу спасения Московской области, позвонив на номер 112. Спасательная операция проводилась совместно с коллегами из 109 пожарной части 19 отряда МЧС и заняла 1,5 часа, а ехать к месту происшествия дежурной смене старшего спасателя Ильи Шанина пришлось более 30 километров», – сказал заместитель начальника поисково-спасательного отряда №18 Алексей Труцков.

По его словам, спускаться в колодец спасатели не рискнули, использовали импровизированную петлю для отлова собак, сконструированную из альпинистской веревки с применением карабинной удавки. Опасаясь за состояние животного, петлю накидывали аккуратно, через передние лапы пострадавшего.

«Вытаскивать кабанчика пришлось всем расчетом, включая водителя Андрея Юрлова, медика Юлию Сидорову и медика Дмитрия Шевелева. Внешний осмотр поднятого животного серьезных травм не выявил. Спасенного кабанчика отпустили на вольные хлеба, и все с облегчением вздохнули. Такой скорости, с которой животное покидало место своего заточения, от испуганного зверя никто не ждал», – отмечается в сообщении.