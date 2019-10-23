РИАМО - 23 окт. Еще 650 тысяч квадратных метров жилья введут в эксплуатацию в Троицком и Новомосковском округах столицы до конца текущего года, сообщил журналистам в среду руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

«До конца года мы еще планируем ввести в эксплуатацию 650 тысяч квадратных метров жилья», - сказал Жидкин.

По его словам, за девять месяцев текущего года в новой Москве построили более миллиона квадратных метров жилья, около 680 квадратных метров социальных и промышленных объектов.

Сейчас в новой Москве особое внимание уделяется инфраструктуре - строительству дорог, метрополитена, социальных объектов, инженерных сетей, созданию новых рабочих мест.