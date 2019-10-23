РИАМО – 23 окт. В Одинцовском городском округе участковый Илья Ефимов стал победителем в региональном этапе конкурса «Народный участковый-2019», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Участковый Немчиновского отдела Илья Ефимов победил в ходе интернет-голосования на региональном этапе конкурса «Народный участковый-2019». Он с большим отрывом опередил ближайших соперников. Теперь ему предстоит защищать честь Московской области на федеральном уровне», – отмечается в сообщении.

Сам Ефимов горд тем, что местные жители оказывают ему такое доверие.

«Буду очень серьезно готовиться к федеральному этапу конкурса. Надеюсь достойно представить и наш муниципалитет, и наше Одинцовское управление полиции на всероссийском уровне», – дополнил он.

В третьем, заключительном этапе конкурса «Народный участковый-2019» встретятся участковые уполномоченные, ставшие победителями в своих регионах.