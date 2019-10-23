РИАМО - 23 окт. На территории новой Москвы в настоящий момент строятся свыше 100 километров дорог, еще более 200 километров находятся в стадии проектирования, сообщил журналистам в среду руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

«Построено 200 километров дорог, но при этом сегодня находятся еще 112 километров в стадии строительства. Кроме этого, 210 километров в стадии проектирования», – сказал Жидкин.

Он напомнил, что до 2022 года в ТиНАО введут 12 медучреждений.

«С момента присоединения новых территорий в ТиНАО построен 71 социальный объект. В 2019-2021 годах планируется построить 65 социальных объектов, 12 медицинских учреждений построят и введут в ТиНАО до 2022 года», – сказал Жидкин.

Как уточняется в пояснительном материале, в адресную инвестиционную программу города включены планы по строительству 28 дополнительных объектов – поликлиники, школы и детские сады.