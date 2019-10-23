РИАМО - 23 окт. Работники АО «Мособлэнерго» за 9 месяцев 2019 года посетили 7230 обучающих курсов, абсолютное большинство которых состоялось на базе ЧУДПО «Энергетический институт повышения квалификации», говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Всего с начала года обязательное обучение, требуемое по законодательству, в том числе по охране труда и технике безопасности, промышленной, пожарной, электробезопасности прошли 6017 человек.

«Первичное обучение профессии получили 246 человек, профессиональную переподготовку прошли 138 руководителей и специалистов, еще 715 – повысили свою квалификацию, а 114 работников посетили тематические семинары и конференции», – отмечается в сообщении.

Темы обучающих занятий затронули все области деятельности компании от занятий с электромонтерами до школы главного инженера.

«Мособлэнерго» строго следит за своевременным повышением квалификации своих специалистов и прохождением необходимой аттестации персонала. Работа по вопросам профессиональной подготовки в компании выполняется в соответствии с утвержденным планом обучения на 2019 год.