РИАМО - 23 окт. В городском округе Воскресенск возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам коммерческой организации, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

«Следственным отделом по городу Воскресенску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту полной невыплаты заработной платы работникам общества с ограниченной ответственностью по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы)», – отмечается в сообщении.

С января по май 2019 года руководство организации в нарушение требований Конституции РФ и норм трудового законодательства не выплачивало заработную плату 34 работникам предприятия. В результате перед сотрудниками образовалась задолженность в размере свыше 3 миллионов рублей.

Следователи запланировали допрос потерпевших, руководства организации и других лиц. Будет истребована необходимая финансово-хозяйственная документация предприятия. Решается вопрос о принятии мер обеспечительного характера для последующего возмещения ущерба.