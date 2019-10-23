РИАМО – 23 окт. Сыры из Германии, Испании, Польши обнаружили в рамках проверки на ярмарке в подмосковных Мытищах, вес санкционной продукции превысил 160 килограммов, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

Проверку организовали 22 октября совместно с Московской областной таможней в рамках межведомственного взаимодействия на территории ярмарки по адресу: город Мытищи, Осташковское шоссе, владение 1.

«В результате проверки выявлена и изъята из оборота молочная продукция, запрещенная к ввозу на территорию Российской Федерации. В торговых павильонах управлением были обнаружены реализуемые индивидуальными предпринимателями сыры (производства Германии, Испании, Польши, Нидерландов, Дании, Англии) общим весом более 160 килограммов», – говорится в сообщении.

В тот же день, в соответствии с действующим законодательством РФ, запрещенная к ввозу в РФ продукция изъята из оборота и уничтожена в порядке, установленном законодательством России, на территории Мытищинской ярмарки методом механического измельчения.