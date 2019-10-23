РИАМО - 23 окт. За девять месяцев текущего года на территории новой Москвы ввели более 1 миллиона квадратных метров жилья, сообщил журналистам в среду руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

«В новой Москве за девять месяцев этого года введено более 1 миллиона квадратных метров жилья, почти 680 тысяч квадратных метров социальных и промышленных объектов», - сказал Жидкин.

В настоящий момент в ТиНАО особое внимание уделяется инфраструктуре - строительству дорог, метрополитена, социальных объектов, инженерных сетей, созданию новых рабочих мест.

«За минувший период в новой Москве введены в строй крупные школы - на 1,1 тысячу учащихся в составе образовательного комплекса в поселке Сосенское и в поселке Московский», - уточнил Жидкин.