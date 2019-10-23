В октябре 2019 года эксперты «Росконтроля» исследовали пять марок кабачковой икры и выяснили, что в них содержатся опасные нитраты. Если вспомнить афоризм «мы - то, что мы едим», возникает закономерный вопрос: часто ли при употреблении привычной пищи мы можем навредить своему организму? РИАМО решило выяснить, с какими традиционными продуктами были связаны громкие скандалы за последние несколько лет.

Как сэкономить на продуктах>>

Нитраты в кабачковой икре

Специалисты «Росконтроля» в октябре 2019 года проверили кабачковую икру пяти известных марок и пришли к неутешительным выводам: большая часть исследованных образцов может быть опасна для здоровья.

Уровень нитратов в икре всех исследованных марок превысил допустимое значение в 400 мг на килограмм. После проведения аналогичного исследования в прошлом году специалисты «Росконтроля» уточняли, что в этом может и не быть вины производителей: в кабачках в целом довольно много нитратов. А при приготовлении продукта из него удаляется влага, в результате чего и увеличивается процент этих вредных веществ.

Чем же так опасны нитраты? Попадая в пищеварительный тракт, нитраты меняют букву «а» на «и» и становятся нитритами. Нитриты же негативно влияют на способность крови переносить кислород. А еще они могут превращаться в канцерогены, очень опасные для организма.

В больших количествах нитраты оказывают отрицательное влияние на сердечно-сосудистую и нервную систему. А из-за избытка нитратов в период беременности может возникнуть угроза для эмбриона.

Кроме того, исследователи выяснили, что производители кабачковой икры обманывают потребителя и насчет пищевой ценности своей продукции —в отдельных случаях было выявлено в два и даже в шесть раз больше жира, чем значилось на этикетках.

Продукты, которые могут храниться вечно>>

Продукты из творога с трансжирами

С любимыми многими творожными сырками и творожной массой тоже не все гладко. Казалось бы, творог - источник кальция, что может быть полезней?

На самом деле творога в этих продуктах не так уж и много, особенно в наиболее дешевых вариантах. Эксперты «Росконтроля» говорят, что по пищевой ценности глазированные сырки ближе к кондитерским изделиям. И в сырках, и в творожной массе содержится достаточно много сахара и жира.

И хорошо, если это молочный жир. Недобросовестные производители могут использовать вместо обычных молочных жиров гораздо более вредные заменители. Это так называемые трансжиры - гидрогенизированные растительные жиры. Употребление трансжиров может вести к ожирению и повышает риск развития диабета. Именно из-за трансжиров считается таким вредным фастфуд.

В июле 2018 года Общенациональная ассоциация генетической безопасности также нашла в сырках отдельных российских производителей повышенное содержание дрожжей и бактерии кишечной палочки. При употреблении таких некачественных творожных продуктов могут возникнуть пищевые отравления, обостриться кишечные заболевания и дисбактериоз и даже появиться аллергические реакции.

Полезные продукты для мужчин>>

Ртуть в тунце

Довольно часто люди получают отравление при потреблении рыбных консервов. Так, в августе прошлого года в Якутии ими отравилось 13 человек, в том числе дети. По этому факту возбудили уголовное дело.

Одним из самых питательных видов рыбы, из которой изготавливают консервы, является тунец. Он имеет ряд преимуществ перед другими видами рыбы - питательный и сравнительно недорогой. В нем содержится много полезных элементов, однако исследователи обнаружили, что при его употреблении существует риск отравиться ртутью. Конечно, в любой рыбе может содержаться ртуть, но исследования показывают, что именно в тунце ее обычно больше всего. При этом тепловая обработка никак не влияет на уровень вредного вещества в рыбе.

Промышленные предприятия сбрасывают ртуть в воду, где ее поглощают бактерии, которые, в свою очередь, становятся едой для мелких рыб. Тунец питается маленькими рыбешками и накапливает в себе ртуть, а человек, питающийся этим тунцом, также получает дозу ртути.

При отравлении ртутью у людей повышается риск неврологических заболеваний. При высокой концентрации жидкого металла в организме может вырасти артериальное давление и уровень холестерина, увеличивается вероятность сердечного приступа. Особенно опасно отравление ртутью для детей и беременных женщин.

Продукты, которые вызывают зависимость>>

Антибиотики в мясе

За нарушение технических регламентов и обнаруженные в марте 2019 года в мясе птицы антибиотики Роспотребнадзор оштрафовал Тимашевскую птицефабрику. Компании выписали штраф на 300 тысяч рублей, который она позднее безуспешно пыталась оспорить в суде.

Производители добавляют в корм животным и птицам антибактериальные препараты, чтобы защитить их от инфекций.

Однако полученные в результате свинина, говядина или птичье мясо тоже будут содержать антибиотики. Если соблюдать срок «предубойной выдержки» и не добавлять антибактериальные вещества в корм в течение двух недель перед убоем животного, то такое мясо будет безопасным для человека. Однако недобросовестные производители часто не соблюдают эти сроки. Иногда они даже специально обрабатывают мясо, чтобы оно хранилось дольше.

Употребление в пищу мяса, содержащего антибиотики, может привести к серьезным пищевым отравлениям, дисбактериозу и инфекциям. Возможно снижение иммунитета, появление аллергии, возникновение болезней печени и почек.

Продукты, несовместимые с алкоголем>>