РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 23 окт. В подмосковном Подольске по просьбе жителя провели работы по водоотведению подтопления на Рабочей улице, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на подтопление территории на Рабочей улице. Он отметил, что по данному адресу из-за неровного покрытия образовалась большая лужа. И добавил, что жителям неудобно ее обходить.

«Рассмотрев обращение по вопросу подтопления на Рабочей улице сообщаем, что управляющей организацией были проведены работы по водоотведению», – сказал замглавы администрации округа по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.