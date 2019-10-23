РИАМО - 23 окт. Арбитражный суд города Москвы поддержал решение подмосковного управления Федеральной антимонопольной службы о внесении сведений в отношении ООО «Нефтехимаппарат» в реестр недобросовестных поставщиков по факту отказа от исполнения контракта, говорится в сообщении пресс-службы управления ФАС по Московской области.

Ранее в ведомство поступило обращение от ФГУП Научно-производственный центр «Фармзащита» ФМБА о внесении сведений в отношении ООО «Нефтехимаппарат» в реестр недобросовестных поставщиков по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на поставку емкостного оборудования (реактор приготовления растворов) для приготовления лекарственных препаратов.

«По результатам рассмотрения обращения, управление признало действия общества не соответствующими закону, а сведения в отношении ООО «Нефтехимаппарат» подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков», – говорится в сообщении.

Не согласившись с указанным решением, общество обратилось в суд, который отказал ООО «Нефтехимаппарат» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС.