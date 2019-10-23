РИАМО - 23 окт. Главный архитектор Московской области Александра Кузьмина получила почетное звание профессора Международной академии архитектуры, церемония принятия новых членов состоялась в рамках XXVII архитектурного фестиваля «Зодчество», говорится в сообщении пресс-службы Мособлархитектуры.

Диплом и знак члена академии торжественно вручили вице-президент московского отделения (МААМ) Андрей Боков и легендарный архитектор, с чьим именем связана новейшая история болгарской архитектуры, академик Международной академии архитектуры Георгий Стоилов.

«Членство в академии, безусловно, способствует активному включению отечественных зодчих в мировой процесс развития архитектуры. Она выполняет очень важную миссию – поддерживает авторитет архитектуры как искусства, ее важнейшую социальную, эстетическую, общественную роль, а также многое делает для решения актуальных задач современности, связанных с понятием «устойчивого» строительства. Я благодарна коллегам за возможность внести свой вклад в эту деятельность», – сказала Кузьмина.

IAA и ее московское отделение (МААМ) основаны при поддержке ООН, ЮНЕСКО, Habitat и ECOSOC. Организация создана для реализации программ в области устойчивого развития архитектуры и городского планирования, развития архитектурной теории и ее применения, архитектурного обучения и популяризации профессии. У академии есть активные члены в 39 странах мира.