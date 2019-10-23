РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 23 окт. Ремонтные работы на проезжей части Волоколамского шоссе в районе пересечения с МКАД стали причиной пробки протяженностью более 3 километров на выезде из подмосковного Красногорска в среду днем, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Пробка на Волоколамском шоссе в Красногорске образовалась от поворота на Пенягинское кладбище в сторону Москвы. На 12:15 сервис «Яндекс.Пробки» оценивает дорожную ситуацию на 5 баллов из 10 возможных. Средняя скорость движения составляет 13 километров в час.

«Перекрыли Волоколамку в районе развязки на МКАД. Все объезжают по двухполосному дублеру возле автоцентра «Хендай». Плюс светофор. Ну а 6 полос закрыли», – отметил очевидец.

Кроме того, по его словам, ситуацию усугубляет ДТП в левом ряду неподалеку от места работ.