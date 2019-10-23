РИАМО – 23 окт. Пайщики 10 домов жилищного комплекса (ЖК) «Изумрудная долина», расположенного в деревне Солманово в Одинцовском городском округе, уже в начале следующего года могут получить ключи от квартир, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В доме правительства Московской области на минувшей неделе вручили ключи от квартир ЖК «Изумрудная долина» 77 дольщикам. В эксплуатацию были введены дома №№41 и 43.

«Благодаря усилиям губернатора Подмосковья Андрея Воробьева ни один долгострой не останется брошенным. Вопросы решаются, и ситуация не стоит на месте. В завершающей стадии сейчас находятся еще 10 домов этого жилого комплекса. Ключи пайщикам мы планируем вручить уже в I квартале 2020 года», – заявил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

В марте нынешнего года были введены в эксплуатацию еще 10 домов жилого комплекса «Изумрудная долина».

Тогда ключи от квартир получили 320 дольщиков. Таким образом, на данный момент полностью завершено строительство 19 домов, 21 – еще предстоит достроить.