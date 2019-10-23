РИАМО - 23 окт. Московские полицейские задержали мужчину 1971 года рождения, которого подозревают в совершении убийства, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Сообщение об убийстве поступило в полицию от самого подозреваемого 21 октября в 21:46. Сотрудники полиции тут же выехали на вызов по адресу: улица Рокотова, дом 7.

«Прибывшими на место сотрудниками в квартире по месту жительства задержан неработающий мужчина, который изобличен в совершении убийства», - рассказал собеседник агентства.

По имеющимся данным, в ходе совместного распития спиртных напитков у него с приятелем 1993 года рождения произошел конфликт, который перерос в драку. В ходе потасовки подозреваемый схватил пострадавшего за шею и задушил.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».