РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 23 окт. В подмосковных Люберцах полицейские задержали гражданина одной из республик Средней Азии по подозрению в незаконном сбыте наркотиков, у него изъяли более 50 свертков героина, подозреваемый арестован, говорится в сообщении МУ МВД России «Люберецкое».

Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами с ОНК МУ МВД России «Люберецкое» в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий около одного из домов по проспекту Победы в Люберцах был задержан 33-летний гражданин одной из республик Средней Азии, подозреваемый в незаконном сбыте наркотических средств.

«В ходе личного досмотра у задержанного были обнаружены и изъяты более 50 свертков с порошкообразным веществом. По результатам химического исследования установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством – героином общим весом более 75 граммов», – говорится в сообщении.

По данному факту Следственным управлением МУ МВД России «Люберецкое» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Люберецким городским судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.