РИАМО – 23 окт. На благоустройство столицы по программе «Моя улица» в 2021 году заложена рекордная сумма – 45,5 миллиардов рублей, сообщает РБК.

«Согласно проекту столичного бюджета, на 2020-2022 годы, на реализацию программы «Моя улица» будет направлено 107,2 миллиарда рублей, из них 45,5 миллиарда – в 2021 году. Это рекордная сумма за все время исполнения программы, стартовавшей в 2015 году», – говорится в сообщении.

Предыдущий рекорд по расходам на программу был зафиксирован в 2017 году – 42,2 миллиарда рублей. Согласно законопроекту об исполнении городского бюджета, в 2018 году на реализацию «Моей улицы» было заложено 27,6 миллиарда рублей.

Деньги потратили на благоустройство улиц в спальных районах столицы. В центре Москвы проводились работы по подготовке к чемпионату мира по футболу-2018. В 2018-2020 годах на реализацию программы предусмотрено выделение 71 миллиарда рублей.

Рекордные расходы на «Мою улицу» в 2021 году связаны с увеличением территории программы, которая теперь развернется за пределами Садового кольца. Если в следующем году восстановление исторического облика улиц запланировано на восьми объектах площадью 13 гектаров, то в 2021 году благоустройству подлежат уже 38 объектов площадью 44,9 гектара.

Кроме того, через несколько лет в Москве будут благоустраивать набережные Москвы-реки и Яузы, что также потребует серьезных расходов.