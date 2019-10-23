РИАМО – 23 окт. Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование, в рамках которого были определены лучшие марки тростникового сахара в России, сообщает Федеральное агентство новостей.

Специалисты сравнивали семь торговых марок: «Брауни», «Золотой тростник», «О`кей», «Мистраль», Milford, Maitre и Dan Sukker. В рамках исследование была проведена лабораторная экспертиза, которая показала, что по микробиологическим показателям все марки безопасны.

«Однако двух производителей специалисты уличили в недостоверной маркировке. Так, торговые марки Maitre и Dan Sukker не указали на упаковках содержание сернистого ангидрида или диоксида серы, поэтому уступили остальным пяти производителям», – отмечается в материале.

В итоге Росконтроль рекомендовал четыре марки тростникового сахара – «Мистраль», «Брауни», Milford, «Золотой тростник» и «О`кей».

Как отметили специалисты, они решили провести исследование тростникового сахара по той причине, что он считается менее вредным, чем традиционный. Благодаря технологии производства в нем сохраняется больше витаминов и микроэлементов, а также он имеет необычный карамельный привкус.

В то же время тростниковый сахар значительно дороже изготовленного из сахарной свеклы. Если традиционный стоит от 40 рублей, то самая дешевая исследованная марка стоит уже 150 рублей за килограмм.