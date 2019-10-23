РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 23 окт. Отопление временно отключили в среду в одном из домов на Октябрьском проспекте подмосковного Подольска из-за проведения ремонтных работ, сообщается на сайте МУП «ДЕЗ».

«Сообщаем, что в среду, 23 октября, в 1:00 по адресу: Октябрьский проспект, дом №5Б была перекрыта подача центрального отопления на дом. В настоящее время ведутся сварочные работы», – говорится в сообщении.

Управляющая компания МУП «ДЕЗ» приносит извинения жителям за доставленные неудобства.