РИАМО – 23 окт. В Звенигороде состоялся учебно-методический сбор по вопросам деятельности надзорных органов МЧС, участники мероприятия поговорили о совершенствовании системы надзора и предложили меры по предотвращению гибели людей при пожарах, говорится в сообщении пресс-службы администрации Одинцовского городского округа.

Начальники всех региональных управлений надзорной деятельности МЧС России собрались на учебно-методический сбор в ведомственном пансионате «Солнечный» в Звенигороде.

«Вместе с надзорными органами МЧС перспективы развития госнадзоров обсуждали представители Минстроя, Генеральной прокуратуры, Минэкономразвития, федеральных органов исполнительной власти, общественных организаций и Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства», – говорится в сообщении.

Заместитель министра – главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору МЧС Игорь Кобзев рассказал, что за последние 10 лет количество всех видов пожаров в России снизилось на 35%.

«При этом число случаев гибели людей на пожарах сократилось еще значительнее – на 40%. Современная система надзора МЧС РФ совершенствуется и развивается», – подчеркнул Кобзев.

Участники сборов обменялись собственным опытом и оценили возможность использования передового опыта других стран в вопросах надзорной деятельности и профилактики возникновения пожаров.