РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 23 окт. Полицейские задержали жителя ближнего зарубежья, подозреваемого в краже магнитолы и инструментов из припаркованной машины на проспекте Юных Ленинцев в Подольске, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 4 отдела полиции УМВД России по городскому округу Подольск поступило заявление от 28-летнего местного жителя о том, что неизвестный, разбив переднее пассажирское стекло автомобиля отечественного производства, припаркованного около дома на проспекте Юных Ленинцев, проник в салон автомобиля и похитил магнитолу, триммер и ящик с инструментами. Общая сумма материального ущерба составила 20 тысяч рублей.

«Сотрудниками полиции в результате оперативно-разыскных мероприятий за совершение данного преступления задержан 35-летний житель ближнего зарубежья. Похищенное имущество изъято. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемого задержали, ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.