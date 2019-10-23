РИАМО - 23 окт. Обновленная детская площадка открылась в Голицыне Одинцовского городского округа, игровой комплекс был модернизирован в рамках программы «Комплексное благоустройство дворовых территорий», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Площадка расположена на Пролетарском проспекте, рядом с голицынской школой №1.

«Детский игровой комплекс сделан в форме маяка, в башню которого встроена солнечная батарея, за счет работы которой она может светиться в вечерние часы. Такой детской площадки нет больше ни в одном муниципалитете Подмосковья. Здесь же, по соседству, расположилась новая спортивная площадка – для ребят постарше. Заниматься физкультурой на ней могут и ученики голицынской школы №1», – сказал глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Капитальный ремонт спортивной площадки провели на основании обращений жителей. В ходе работ заменили ограждение и резиновое покрытие, установили новые футбольные ворота и нанесли разметку.

Ученик голицынской СОШ №1Андрей Гольцов, который увлекается разными видами спорта, отметил, что на старой спортивной площадке при игре в любимый футбол мяч нередко улетал за забор, но теперь эта проблема в прошлом.

«Площадку ждали. У старой – забор был низкий, мяч вылетал. Сетка была некрепкой, все рвалось. Новая площадка хорошая: резиновая, забор высокий, мяч редко вылетает. То, что она полностью железная, хорошо. Сетки нет, а значит, рваться нечему. И то, что площадку закрывают, хорошо: чтобы ее не портили», – сказал Гольцов.

Капитальный ремонт был сделан и на спортивной площадке, которая находится во дворе домов №№3, 4, 5, 6 на Западном проспекте. На ней также заменили ограждение, сделали резиновое покрытие с разметкой и благоустроили прилегающую территорию.