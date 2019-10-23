РИАМО - 23 окт. В Одинцовском городском округе для молодых семей пройдет конкурс «Семь+я», соревновательная программа будет разделена на несколько этапов, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов пригласил жителей принять участие в конкурсе.

«Важно поддерживать институт семьи в целом. Для этого и проводятся такие конкурсы. Они сближают семьи и дают возможность провести весело и интересно время друг с другом. Поэтому я призываю молодые семьи нашего округа сплотиться в настоящую команду и побороться за призы и подарки, которые подготовили организаторы конкурса», — сказал Иванов.

На первом этапе необходимо принять участие в фотоконкурсе в социальных сетях, который продлится до 1 ноября. На втором этапе десять лучших семей померятся силами на гоночной трассе. После этого семь команд пройдет в следующий тур, где их ждет увлекательный исторический квест в Захарове.

В полуфинале определятся три самые эрудированные семьи, которые сразятся в заключительном, пятом этапе, где определится победитель.

Организаторами конкурса выступает комитет по культуре администрации Одинцовского городского округа и Одинцовский молодежный центр. Более подробную информацию о правилах проведения конкурса, требования к участникам можно найти в официальной группе конкурса в «ВКонтакте» (www.vk.com/semjaogo).