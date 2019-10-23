РИАМО - 23 окт. Телеведущая Елена Малышева дала рекомендации, что нужно делать в случае очень высокого давления, в первую очередь нужно вызвать скорую, также стоит выпить лекарство, которое медленно снижает давление.

Ранее Малышеву доставили в Боткинскую больницу из-за гипертонического криза, который произошел у нее впервые в жизни. По словам телеведущей, давление поднялось до показателей 200 на 130. Сейчас у нее давление нормализовалось – накануне оно составило 120/80.

«Сегодня первый раз в жизни у меня поднялось артериальное давление до очень высоких цифр. Давление - это всегда угроза инсульта! Я врач и знаю, что делать. Очень важно, чтобы в таких ситуациях вы тоже вели себя правильно», — написала Малышева в Instagram.

Она подчеркнула, что в первую очередь нужно вызвать скорую помощь.

«Если вы одни дома, откройте входную дверь, чтобы скорая могла войти, если вы потеряли сознание. Я была одна и все это сделала», — обратила внимание телеведущая.

Она также порекомендовала выпить лекарство «Капотен», которое очень медленно снижает давление. По ее словам, быстро снижать давление нельзя.

Малышева подчеркнула, что даже если врачи скорой помощи снизили давление, от госпитализации отказываться не стоит. Нужно пройти обследование и понять причины повышения давления.

«Вот список анализов, которые обязательно должны быть сделаны: биохимический с анализ крови - креатинин, электролиты (калий, магний, натрий), ТТГ, холестерин, гликированный гемоглобин; анализ мочи; обязательные тесты: ЭКГ, эхокардиография, если с почками что-то не так по анализам - УЗИ почек; возможно потребуется КТ головы», — перечислила телеведущая.

Она отметила, что ей сделали все анализы. Малышева также обратила внимание, что она будет сейчас постоянно принимать таблетки от повышенного давления.