РИАМО - 23 окт. Столичная строительная отрасль создает 16,9% валового регионального продукта (ВРП) города, то есть на каждый рубль из бюджета приходится три рубля инвесторов, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Строительная отрасль является драйвером развития столицы. Вклад стройки в экономику Москвы с учетом долгосрочных социально-экономических эффектов почти 17% от всего валового регионального продукта», – заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он пояснил, что на каждый бюджетный рубль, вложенный в строительство городской инфраструктуры, столицы получает три рубля частных инвестиций в промышленность, инновации, торговлю и другие сферы.

Хуснуллин подчеркнул, что стройкомплекс Москвы обеспечивает работой специалистов отрасли и генерирует новые рабочие места. На сегодняшний день в строительстве и смежных областях работают более 1 миллиона человек.

«Специалисты решают масштабные городские задачи и реализуют программы развития, в том числе и создание новых рабочих мест для москвичей. За 9 лет благодаря вводу новых объектов метрополитена, социальной инфраструктуры, коммерческой недвижимости в столице появилось несколько сотен новых рабочих мест», – добавил заммэра.

Он уточнил, что по исследованию международной компании BCG, рост разнообразия видов экономической̆ деятельности во всех районах Москвы составляет в среднем 28%, в 99 районах столицы количество новых рабочих мест выросло почти на 30%.