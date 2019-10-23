РИАМО – 23 окт. Ремонт тротуаров выполнили в Звенигороде на 100%, все работы проводились в рамках муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения», говорится в сообщении пресс-службы администрации Одинцовского городского округа.

Работы выполнило муниципальное бюджетное учреждение «Звенигородская ремонтно-эксплуатационная служба». «Выполнен ремонт тротуаров от дома №8 в проезде Строителей до дома №15 микрорайона Восточный, на Пролетарской улице – от дома №51 до входа в поликлинику и между домами №№17-18, а также на Нахабинском шоссе от дома №17 и до дома №33. Адресный перечень был составлен на основании обращений жителей Звенигорода», – сказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Местная жительница, многодетная мама Виктория Калинина рассказала, что после проведенных работ гулять с малышами по улицам города стало намного комфортнее – благодаря обустроенным съездам и подходам, которые легко можно преодолеть с детской коляской.

«С появлением пятого ребенка особенно ценишь хороший ремонт тротуаров и создание комфортной городской среды на территории Звенигорода. Везде обустроены подходы, съезды. Благоустроенные тротуары позволяют безопасно и беспрепятственно попасть с детьми в любую часть города», – дополнила женщина.

Ремонт тротуаров в рамках муниципальной программы начался 16 сентября и продлился около месяца.